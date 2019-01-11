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Потерявшим жилье магнитогорцам разъяснили, как они смогут получить квартиру
11 января 2019, 19:52 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]
Квартиры купят жителям Магнитогорска, потерявшим жилье в результате взрыва в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164. Министр строительств и инфраструктуры Челябинской области рассказал, что жилье будет предоставлено тем, кто предоставит документы, подтверждающие право собственности на утерянное жилье, регистрацию, справку о составе семьи. Более подробно – в инфографике, подготовленной журналистами газеты «Южноуральская панорама».
Квартиры получат жители седьмого и восьмого подъездов, которые будут демонтированы. На этой неделе председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что из резервного фонда пострадавшим в Магнитогорске будет направлено 147 миллионов рублей на покупку квартир.
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