Потерявшим жилье магнитогорцам разъяснили, как они смогут получить квартиру

Квартиры купят жителям Магнитогорска, потерявшим жилье в результате взрыва в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164. Министр строительств и инфраструктуры Челябинской области рассказал, что жилье будет предоставлено тем, кто предоставит документы, подтверждающие право собственности на утерянное жилье, регистрацию, справку о составе семьи. Более подробно – в инфографике, подготовленной журналистами газеты «Южноуральская панорама».

Квартиры получат жители седьмого и восьмого подъездов, которые будут демонтированы. На этой неделе председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что из резервного фонда пострадавшим в Магнитогорске будет направлено 147 миллионов рублей на покупку квартир.