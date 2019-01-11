ДТП на ВДНХ: маршрутка врезалась в дерево

В российской столице маршрутка врезалась в дерево. Инцидент произошел в пятницу возле павильона "Книги" на ВДНХ. В аварию попал автомобиль Ford Transit. Об этом сообщает РИА Новости.

Пассажиры микроавтобуса, обслуживающего "Москвариум", в результате аварии не пострадали. Водитель транспортного средства госпитализирован, сообщили агентству в пресс-службе океанариума.

Как отмечается, перед выходом на маршрут водитель микроавтобуса проходил медицинский осмотр. Однако, в ходе поездки у него случился сердечный приступ, что и послужило причиной ДТП.