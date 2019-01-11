Российский и американский космонавты чудом не погибли в октябре 2018 года

С 1961 года в космосе побывало 553 человека, и каждый 22-й из них погиб. Оказывается, была опасность гибели и у экипажа, который взлетал 11 октября 2018 года с космодрома Байконур.



Этот полёт был приурочен 100-летию завода экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации "Энергия", который изготовил корабль "Союз МС-10". По данным специалистов, причиной аварии стали неполадки на земле, которые сейчас проверяются и устраняются.



Но факт, что на 122-й секунде полёта сработала аварийная система, и космонавты спустились на отделившемся отсеке при помощи парашюта. Всего 7 секунд космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга отделяло от аварийного спуска, при котором развитие ситуации может быть непредсказуемой.



Однако специалисты, делая вывод из этой нештатной ситуации, уверены, что корабль "Союз МС-10" остаётся самым надёжным, и его продолжат использовать после разбора полёта.



