Школьница, пропавшая ранее в Калмыкии, найдена в московском роддоме

Пятнадцатилетняя школьница, которая несколько месяцев назад бесследно исчезла в Калмыкии, была найдена в московском роддоме. До этого девушка несколько раз сбегала из собственного дома в Элисте.

Оказалось, что с момента своего "исчезновения" школьница жила в подмосковном Павловском Посаде. В полиции она числилась пропавшей без вести, однако никому не сообщила, что жива и здорова, сообщает МК.

Подчеркивается, что девушка была беременна и, почувствовав приближение родов, самостоятельно приехала в московский родильный дом, где и выяснилось, что она числится в списке пропавших. В настоящий момент сотрудники полиции активно ищут отца новорожденного.