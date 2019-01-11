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Школьница, пропавшая ранее в Калмыкии, найдена в московском роддоме

11 января 2019, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

Школьница, пропавшая ранее в Калмыкии, найдена в московском роддоме
фото: pixabay.com

Пятнадцатилетняя школьница, которая несколько месяцев назад бесследно исчезла в Калмыкии, была найдена в московском роддоме. До этого девушка несколько раз сбегала из собственного дома в Элисте.

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Оказалось, что с момента своего "исчезновения" школьница жила в подмосковном Павловском Посаде. В полиции она числилась пропавшей без вести, однако никому не сообщила, что жива и здорова, сообщает МК.

Подчеркивается, что девушка была беременна и, почувствовав приближение родов, самостоятельно приехала в московский родильный дом, где и выяснилось, что она числится в списке пропавших. В настоящий момент сотрудники полиции активно ищут отца новорожденного.

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