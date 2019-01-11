В Зеленограде такси насмерть сбило пешехода

В московском округе Зеленоград такси совершило наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Согласно последней информации источников, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В правоохранительных органах отметили, что ДТП случилось вчера днем. Известно, что мужчина переходил проезжую часть на пересечении улицы Филаретовская и Панфиловского проспекта, когда его сбила машина такси. За рулем автомобиля находился водитель 1984 года рождения.

Как сообщает в пятницу, 11 января, ТАСС, в настоящий момент по факту аварии с участием пешехода проводится доследственная проверка.