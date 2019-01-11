Мечеть едва не сгорела в Омске

В ночь на пятницу, 11 января, в Омске едва не сгорела мечеть. Соответствующую информацию сегодня рано утром предоставили осведомленные о происшествии сотрудники пресс-службы МЧС по региону.

Пожар вспыхнул в мечети на улице Богдана Хмельницкого. Предполагается, что причиной возгорания стала система "теплый пол". Как уточняет "Росбалт", пламя успело охватить площадь около 30 квадратных метров, а едкий дым заполнил одноэтажное здание целиком.

Огонь удалось полностью ликвидировать за полтора часа. В результате случившегося никто не пострадал. Серьезный ущерб мечети нанесен не был – пострадали лишь подсобные помещения.