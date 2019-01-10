Тушинский провал разрастается

Провал в одном из шлюзов Тушинского тоннеля продолжает расти. Трещина уже расширилась до 75 метров и из нее ежесекундно вытекает порядка 50 литров воды. Об этом сообщает телеканал "Вести". Автомобильный тоннель затопило в Москве, движение транспорта затруднено

Как ранее сообщали АН, проседание грунта произошел сегодня, 10 января, около 11:00. На проезжую часть попадает вода из Канала имени Москвы. Движение автотранспорта остановлено.

Согласно заявлениям властей, прорыв дамбы, приведший к затоплению тоннеля, мог произойти из-за нарушений при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля в 2003 году.

Пока же, как сообщает портал IReactor, водители такси в чатах заявляют о том, что в ближайших к месту происшествия районах сегодня зафиксирован колоссальный спрос на их услуги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгешка (@evgen_chik_k)10 Янв 2019 в 3:07 PST