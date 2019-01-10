Тушинский провал разрастается
10 января 2019, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]
Провал в одном из шлюзов Тушинского тоннеля продолжает расти. Трещина уже расширилась до 75 метров и из нее ежесекундно вытекает порядка 50 литров воды. Об этом сообщает телеканал "Вести".
Как ранее сообщали АН, проседание грунта произошел сегодня, 10 января, около 11:00. На проезжую часть попадает вода из Канала имени Москвы. Движение автотранспорта остановлено.
Согласно заявлениям властей, прорыв дамбы, приведший к затоплению тоннеля, мог произойти из-за нарушений при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля в 2003 году.
Пока же, как сообщает портал IReactor, водители такси в чатах заявляют о том, что в ближайших к месту происшествия районах сегодня зафиксирован колоссальный спрос на их услуги.
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