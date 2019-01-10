Житель Москвы натравил на опоздавшего курьера собаку

Житель Москвы натравил на опоздавшего с заказом курьера свою собаку. Согласно последней информации осведомленных источников, происшествие случилось в минувшую среду, 9 января, на юго-западе города.

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Курьер с опозданием прибыл в дом, расположенный в Гагаринском районе столицы. Между ним и хозяином квартиры произошел конфликт, в ходе которого последний натравил на оппонента свою собаку породы русская гончая. После этого мужчина отобрал у курьера посылку, передает Агентство городских новостей "Москва".

У пострадавшего были зафиксированы укушенные раны. Оба участника ссоры были доставлены в отделение полиции для разбирательства.