Житель Москвы натравил на опоздавшего курьера собаку
10 января 2019, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Москвы натравил на опоздавшего с заказом курьера свою собаку. Согласно последней информации осведомленных источников, происшествие случилось в минувшую среду, 9 января, на юго-западе города.
Курьер с опозданием прибыл в дом, расположенный в Гагаринском районе столицы. Между ним и хозяином квартиры произошел конфликт, в ходе которого последний натравил на оппонента свою собаку породы русская гончая. После этого мужчина отобрал у курьера посылку, передает Агентство городских новостей "Москва".
У пострадавшего были зафиксированы укушенные раны. Оба участника ссоры были доставлены в отделение полиции для разбирательства.