Пенсионерка, заблудившаяся в мороз в горах под Челябинском, выжила

Пенсионерка из Перми, которая в мороз заблудилась в горах под Челябинском, смогла выжить. Оказалось, что 67-летнюю женщину спасли альпинистские навыки и умение владеть собой в сложной ситуации.

Туристка провела ночь на 8 января у костра. У нее разрядился мобильный телефон, а батарейка в фонарике села. Женщина вырыла в снегу яму и развела костер при помощи обычной зажигалки. Это позволило ей не замерзнуть, передают в четверг, 10 января, "Известия".

Утром сотрудники Златоустовского поисково-спасательного отряда нашли пенсионерку. Она была оперативно доставлена в теплое помещение. Данных о ее состоянии пока нет.