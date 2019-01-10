Движение в районе Волоколамского шоссе будет восстановлено только завтра

Движение транспорта в районе Волоколамского шоссе, где затопило тоннель, будет восстановлено только завтра. Ранее в четверг, 10 января, сообщалось, что воду прорвало в Тушинском тоннеле.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков предполагает, что в течение шести часов удастся полностью сбросить воду. После этого потребуется еще 2-3 часа, чтобы зачистить данное место. Движение в полной мере будет восстановлено в пятницу, 11 января, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Тушинский тоннель оказался затоплен из-за провала грунта. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.