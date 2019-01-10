Жители дома в Петербурге устроили потоп, спустив в канализацию матрас

Во Фрунзенском районе Петербурга сильно затопило подвал одного из жилых домов. Впоследствии выяснилось, что данное происшествие случилось из-за матраса, который попал в трубу и застрял в ней.

Бригада, прибывшая на место инцидента, выяснила, что причиной подтопления подвала стал серьезный засор в канализационной трубе диаметром 300 мм. В ней застрял матрас, как предполагается, от кровати подростка. Его длина достигала примерно полтора метра, передает "Росбалт".

Жителям дома напомнили, что канализация – это не мусоропровод и не мусорный бак, куда можно выбрасывать всевозможные ненужные вещи.