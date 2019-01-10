Автомобильный тоннель затопило в Москве, движение транспорта затруднено

В московском районе Тушино затопило тоннель, вследствие чего движение внутри него было перекрыто. Соответствующую информацию предоставили утром в четверг источники в экстренных службах столицы.

Отмечается, что происшествие в тоннеле случилось из-за внезапного провала грунта в шлюзе на склоне. Общая площадь провала составляет примерно 50 квадратных метров, передает сегодня ТАСС.