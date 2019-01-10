В московском доме в шахте лифта обнаружили скелет человека

В одном из домов в районе Бирюлево Восточное, расположенном на юге Москвы, обнаружили скелет человека в шахте лифта. Информацию о страшной находке предоставил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в полицию обратился управляющий компании по аренде складских и офисных помещений. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые подтвердили, что в шахте находятся скелетированные останки человека, передает сегодня ТАСС.

Предполагается, что смерть человека наступила больше года назад. Скелет уже направлен на судебно-медицинскую экспертизу. На месте работают специалисты.