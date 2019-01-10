Иномарку за 5,5 млн рублей угнали на Ленинградском шоссе

На Ленинградском шоссе в Москве угнали иномарку, стоимость которой достигает 5,5 миллиона рублей. Соответствующую информацию утром в четверг, 10 января, предоставили в ГУ МВД России по городу.

Автомобиль был похищен в Войковском районе столицы. Неизвестный злоумышленник смог вскрыть машину, завести ее, а затем уехать на ней в неизвестном направлении, сообщает сегодня Агентство городских новостей "Москва". В настоящий момент столичная полиция разыскивает преступника.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Местонахождение иномарки пока не установлено.