Гендиректора компании, выполнявшей подряд на космодроме "Восточный" в 2017 году, обвиняют в хищении у Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) более 25.8 млн рублей.

Суд Благовещенска арестовал главу московской компании "Лео Телеком" Антона Новикова, обвиняемого в мошенничестве. Мужчина был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь во Вьетнам.

Новикова обвиняют по статье УК РФ "Особо крупное мошенничество", ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу.

"Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Новикова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - приводит РИА Новости решение Благовещенского городского суда.

Напомним, в феврале 2018 года Симоновский райсуд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о хищении 1.3 млрд рублей. Фигуранты получили от четырех до восьми лет заключения.