Молодой житель Москвы отобрал у матери-пенсионерки ноутбук, угрожая ей ножом

Восемнадцатилетний житель Москвы на днях ограбил собственную мать. Согласно последней информации осведомленных источников, молодой человек потребовал у пенсионерки ноутбук, угрожая ей ножом.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве отметили, что происшествие случилось в столице на улице Флотская, передает в четверг, 10 января, портал "Свободная пресса". Молодой мужчина отобрал у матери переносной компьютер, размахивая перед ней острым предметом.

После инцидента пенсионерка обратилась к сотрудникам полиции. Она отметила, что оценивает ущерб от действий своего родственника в пять тысяч рублей, сообщает ФАН.