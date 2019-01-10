Лесные пожары вспыхнули в Приморье из-за малоснежной зимы

В Приморье установилась малоснежная зима, которая стала причиной возникновения ранних лесных пожаров. Соответствующую информацию в четверг, 10 января, предоставили сотрудники приморской администрации.

9 и 10 января пожарным удалось ликвидировать два возгорания – в Ольгинском и Лазовском районах, передает сегодня портал Газета.ru. Специалисты продолжают внимательно следить за данной ситуацией, чтобы не допустить распространения природных пожаров в регионе.

Известно также, что недавно на территории Приморья эксперты обнаружили сразу двадцать семь тепловых аномалий. Сейчас их изучают.