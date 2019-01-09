Дмитрий Медведев выделил 147 млн. рублей пострадавшим в Магнитогорске

Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ сегодня , 9 января, в ходе телемоста с губернатором Борисом Дубровским заявил о том, что из резервного фонда будет выделено 147 миллионов рублей на покупку квартир пострадавшим в Магнитогорске. Квартиры получит 101 семья, которые ранее жили в седьмом и восьмом подъездах. Эти подъезды будут демонтированы, другие, согласно экспертизе, пригодны для жилья. Однако, как сообщил губернатор Борис Дубровский, вопрос по дальнейшему проживанию в доме, будет решаться, в том числе совместно с жильцами.

Дмитрий Медведев уточнил, что первый транш в размере 65 миллионов рублей уже поступил в Челябинскую область. Пострадавшие получат квартиры, площадь которых будет зависеть от того, квартирой какого размера семья располагала раньше.