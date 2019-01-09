В Магнитогорске проведут технический аудит разрушенного дома

Такое заявление сделал сегодня, 9 января, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, в котором подчеркнул, что многие «паразитируют» на подобного рода трагедиях. «Все решения, которые были приняты по этому дому, сделаны на основании технической экспертизы, проведенной специалистами с использованием комплекса «Струна», - сказал Борис Дубровский. - Дальнейшая наша тактика такая: будет проводиться демонтаж седьмого и восьмого подъездов, в остальных проживание безопасно, но, по просьбе жителей мы проведем технический аудит дома и сформируем общественные группы для принятия дальнейших шагов. Все заявления, что мы проводим экспертизы кулуарно, неправда, мы учитываем мнение жильцов этого дома».

Губернатор также еще раз поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации последствий страшной трагедии в Магнитогорске.