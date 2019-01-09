В Москве задержаны воры, которые вытаскивали у женщин в автобусах кошельки

В Москве сотрудники полиции задержали двух злоумышленников, которые вытаскивали у женщин в автобусах кошельки. Согласно последней информации, ворами оказались ранее судимые жители Подмосковья.

В пресс-службе столичной полиции отметили, что ранее судимые граждане 41 и 43 лет выбирали момент, когда в автобусах возникала толпа, и вынимали из сумок пассажирок кошельки с деньгами. После этого злоумышленники выходили на ближайшей остановке, передает сегодня "Росбалт".

По фактам случившегося к настоящему моменту возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ "Кража". Устанавливается количество пострадавших от действий мужчин.