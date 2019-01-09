На МКАД произошла массовая авария, пострадал молодой мужчина

В массовом дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на Московской кольцевой автодороге, пострадал молодой мужчина. Авария была зафиксирована в среду, 9 января, в районе Гольяново.

В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности отметили, что ДТП случилось на 103-м километре трассы.

Молодой мужчина, получивший травмы, был доставлен в медицинское учреждение при помощи вертолета Московского авиационного центра. На борту пострадавшего сопровождали врачи. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии, передает "Росбалт".