Появились новости о состоянии малыша, спасенного в Магнитогорске

В среду, 9 января, появилась информация о состоянии малыша, спасенного после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Страшное происшествие случилось в городе в последний день 2018 года.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что состояние одиннадцатимесячного Вани Фокина является стабильным, улучшения есть, но они происходят довольно медленно.

Как уточняет РИА "Новости" , накануне сообщалось, что малыш пришел в сознание. Он самостоятельно дышит, реагирует на окружающий мир и даже общается со своей мамой.

Мальчика при обрушении подъезда спасло то, что он находился в кроватке и был укутан в одеяло.