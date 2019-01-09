В Челябинске и Москве почтили память погибших в Магнитогорске

Аппаратное совещание у губернатора Бориса Дубровского началось с минуты молчания. Вспомнили погибших и на пленарном заседании в Госдуме. С такой инициативой к депутатам обратился Виталий Бахметьев, спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу.