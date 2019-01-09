На Ямале женщина, находившаяся в коме, родила ребенка

На Ямале женщина, которая отравилась рыбой, произвела на свет ребенка, находясь в состоянии комы. Месяц назад шестеро членов одной семьи из поселка Пурпе получили крайне серьезное отравление.

Рыба была куплена с борта автомобиля прямо на трассе. Врачи, осмотревшие пациентов, предположили, что все они заболели ботулизмом, передает РИА "Новости".

Впоследствии один пострадавший скончался в реанимации, а беременная женщина находилась в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Когда настал момент родов, ей сделали кесарево сечение. Новорожденный был отправлен в Ноябрьск. Чуть позже его мать пришла в себя.