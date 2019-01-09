В подъезде жилого дома в Петербурге подростки избили школьницу

В Петербурге подростки избили 13-летнюю школьницу. Соответствующую информацию в среду, 9 января, предоставили сотрудники пресс-службы Главного управления МВД по городу и Ленинградской области.

Известно, что девочка была избита накануне в подъезде жилого дома на улице Освобождения в Красном Селе. После случившегося пострадавшая была госпитализирована, передает ТАСС. В настоящий момент школьница находится в состоянии средней тяжести, у нее выявлены многочисленные гематомы и ушибы на лице, теле и конечностях.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых в совершении данного преступления и выясняют их местонахождение.