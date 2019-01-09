В Калининграде нетрезвый пассажир угнал маршрутку

Нетрезвый пассажир поссорился с водителем и угнал его маршрутное такси в Московском районе Калининграда. Об этом в среду, 9 января, сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Потерпевший рассказал полицейским, что довез мужчину до конечной остановки на улице Дзержинского, однако тот отказался выходить. Между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку.

"Когда водитель вышел из салона, чтобы позвать на помощь, пассажир воспользовался оставленными в замке зажигания ключами, завел двигатель и уехал", - сообщили журналистам в полиции.

Похищенную маршрутку правоохранители нашли на улице Днепропетровской и задержали находившегося в салоне калининградца. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.



