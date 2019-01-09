У станции метро "Третьяковская" в центре Москвы подросток получил ножевое ранение. Согласно последней информации осведомленных источников, происшествие случилось в минувший вторник, 8 января.

Уточняется, что напавшего на 17-летнего подростка впоследствии задержали на Пятницкой улице в столице, передает Агентство городских новостей "Москва".

Злоумышленник был оперативно доставлен правоохранителями в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. Есть информация о том, что на молодого человека, который якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, напал житель Казани.