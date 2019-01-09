Из горящей московской квартиры спасли человека

В одном из московских многоэтажных домов утром в среду, 9 января, вспыхнул пожар. Согласно последней информации осведомленных источников, из горящей квартиры удалось спасти одного человека.

Происшествие случилось в доме под номером 11 на улице Дмитриевского. В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве уточнили, что информация о пожаре поступила сегодня в 8.26.

Известно, что пламя по неустановленной причине вспыхнуло на балконе одной из квартир, расположенных на десятом этаже многоэтажки. Пожар охватил площадь около 2 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать уже к 8.42, передает сегодня утром "Росбалт".