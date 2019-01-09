Сотни домов в Челябинске остались без тепла из-за аварии

В среду утром, 9 января, в Челябинске сотни домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники пресс-службы мэрии города.

Известно, что без тепла остались 149 многоквартирных домов, 195 домов частного сектора, а также 16 детсадов, 16 учебных заведений и еще 35 различных административных зданий Металлургического района.

Как сообщает URA.RU, горячее водоснабжение и отопление было отключено с 10.00 по местному времени, чтобы специалисты могли устранить последствия крупной аварии. Работы, вероятнее всего, завершатся не ранее 18.00, поэтому сегодняшний день некоторым жителям Челябинска придется провести в холоде.