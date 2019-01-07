Спасенный при обрушении дома в Магнитогорске младенец пришел в сознание
7 января 2019, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]
Десятимесячный Ваня, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание. Об этом 7 января сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Младенца вместе с его мамой 2 января эвакуировали из Магнитогорска в Москву. Сейчас он находится под наблюдением специалистов НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, перелом и обморожение. По словам министра здравоохранения, состояние мальчика значительно улучшилось.
По словам скворцовой, десятимесячный мальчик уже активно общается с матерью. Президент НИИ, где наблюдается ребенок, Леонид Рошаль назвал случившееся "подарком к Рождеству", передает РБК.