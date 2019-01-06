Таксист ударил ножом пассажира, у которого не оказалось наличных

Драка между водителем такси и пассажиром произошла на западе Москвы. В ходе конфликта таксист ранил противника ножом. Оба мужчины госпитализированы, ведётся проверка.

Причиной конфликта стало отсутствие у пассажира наличных денег для оплаты проезда, сообщает ТАСС. Водитель автомобиля отказался принимать безналичный платёж, в результате чего начался словесный конфликт, перешедший в драку. Оба участника получили телесные повреждения и госпитализированы. Пассажир такси доставлен в больницу с ножевым ранением.

В пресс-службе столичной полиции уточнили, что инцидент произошёл в районе улицы Щорса в Москве. По факту произошедшего ведётся оследственная проверка.