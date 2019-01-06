Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова

Самолет авиакомпании Turkish Airlines рейса "Львов - Стамбул" во время взлета выкатился за пределы взлетной полосы львовского аэропорта. Об этом сообщает в воскресенье агентство ТАСС. В Канаде пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

"Воздушное судно Boeing 737-800 авиакомпании Turkish Airlines при осуществлении разворота частично выкатилось за пределы ВПП с последующей остановкой", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

В результате инцидента, произошедшего около 11.20 по московскому времени, никто из 59 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причины случившегося в настоящий момент устанавливаются специалистами.