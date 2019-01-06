МЧС предупреждает: в ближайшие два дня в Сочи могут сойти лавины

В ГУМЧС по Краснодарскому краю в воскресенье, 6 января, выпустили предупреждение. Согласно последней информации сотрудников ведомства, в ближайшие два дня на территории Сочи могут сойти лавины.

В МЧС уточнили, что сход лавин возможен в горах на высоте более 1500 метров в период с 18.00 по московскому времени 6 января, по 18.00 8 января, передает сегодня днем РИА "Новости" . Отдыхающих в регионе просят быть максимально внимательными и осторожными.

Напомним, накануне в СМИ поступили данные о том, что на горном курорте Красня поляна в Сочи сошла лавина. В результате случившегося погибли два человека.