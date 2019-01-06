Власти увеличат выплаты пострадавшим в Магнитогорске

В воскресенье, 6 января, стало известно, что власти планируют увеличить выплаты пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Происшествие случилось 31 декабря прошлого года.

Представители правительства Челябинской области уже подтвердили, что выплаты будут повышены. В общей сложности их объем увеличится до 93 миллионов рублей, сообщает сегодня ТАСС.

Ранее стало известно, что утром в воскресенье в уцелевших после взрыва бытового газа подъездах дома в Магнитогорске будут запущены лифты. Первая "волна" включений подъемных механизмов началась в 10.00 по московскому времени, а вторая стартует в 15.00 по Москве.