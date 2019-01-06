В пострадавшем от взрыва доме в Магнитогорске сегодня запустят лифты

Утром в воскресенье, 6 января, стало известно, что в подъездах дома, пострадавшего от взрыва бытового газа в Магнитогорске, сегодня будут запущены лифты. Речь идет об уцелевших частях здания.

Об этом сообщили представители губернатора Челябинской области, отметив, что с девятого по двенадцатый подъезд лифты начнут работать уже с 10.00 по московскому времени, а с 15.00 по Москве лифты будут запущены с первого по четвертый подъезд, передает ТАСС.

Напомним, в последний день старого года в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв, в ходе которого обрушился целый подъезд. В общей сложности погибли 39 человек.