В Москве эвакуировали посетителей магазина «Детский мир»

В Москве эвакуировали посетителей Центрального детского магазина. Причиной эвакуации стала сработавшая противопожарная сигнализация. На место происшествия прибыли сотрудники ГУ МЧС.

«В 17.23 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по городу Москве поступила заявка о срабатывании сигнализации по адресу: Театральный проезд, дом 5. По прибытию, после проведения разведки, загорание не обнаружено. Для безопасности люди выведены из здания администрацией до прибытия», - сообщается в твиттере МЧС Москвы.

Ранее происшествие случилось в подмосковных Химках: после сообщения о бесхозном подозрительном предмете был эвакуирован торговый центр «Мега-Химки».