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Экс-министр уверен, что журналисты провоцируют панику в Магнитогорске

5 января 2019, 16:26 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]

Экс-министр уверен, что журналисты провоцируют панику в Магнитогорске
Евгений Савченко, бывший министр безопасности Челябинской области

Такое заявление бывший министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко сделал в связи с последними публикациями в некоторые СМИ, где утверждается, что взрыв газа в Магнитогорске является террористическим актом. Евгений Савченко считает, что журналисты обязаны раскрыть  свои источники информации. «Уверен, что те, кто информирует журналистов, на самом деле просто пытаются дискредитировать руководство УФСБ по Челябинской области и посеять панику среди населения, - говорит он. – Любой сотрудник спецслужб знает, как на самом деле проводятся операции по задержанию преступников в жилом секторе. Журналисты должны всегда помнить об ответственности за свои слова и поступки перед обществом».

 

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