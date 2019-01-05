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В сгоревшей маршрутке в Магнитогорске могла находиться семья водителя

5 января 2019, 14:35 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]

В сгоревшей маршрутке в Магнитогорске могла находиться семья водителя
Автомобиль принадлежал частному лицу и выходил на маршрут, который обслуживал технопарк «Стрелец»

К такому выводу пришли журналисты издания «Московский комсомолец», которые провели собственное расследование и пообщались с очевидцами происшествия. Напомним, ЧП произошло вечером 1 января в Магнитогорске, где неподалеку от так называемой площади «Курантов» на светофоре взорвалась «Газель».

Обстоятельства случившегося до сих пор не выяснены, неизвестно, кто находился в этот момент в салоне автомобиля. Между тем, происшествие обросло слухами и догадками, многие стали связывать его с взрывом газа в доме по проспекту Карла Маркса.

Журналисты «МК»  установили, что машина принадлежала частному лицу и выходила на маршрут, который обслуживал технопарк «Стрелец».

Один из пожарных, прибывший на место происшествия считает, что нехорошие слухи поползли из-за того, что правоохранительные органы запретили пожарным близко приближаться к горящему автомобилю из соображений безопасности. Однако, по его мнению, если бы в автомобиле были взрывчатые вещества, то на месте бы работали саперы и спецтехника, а в этом случае после тушения огня маршрутку увезли на эвакуаторе.

Коллеги погибшего водителя считают, что в кабине автомобиля, скорее всего, находились его жена и сын. Возможно это не так, но на данный момент это одна из самых правдоподобных версий.

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