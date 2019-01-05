В Польше пять человек погибли во время игрового квеста

Пять человек погибли при прохождении игрового квеста в польском Кошалине. Об этом сообщил представитель западно-поморского коменданта Государственной пожарной службы Томаш Кубяк.

Квест проходил в помещении на улице Пилсудского. По словам Кубяка, пожарные расчеты приехали, когда весь первый этаж здания уже был охвачен пламенем, передает в субботу РИА Новости.

Огонь крайне быстро распространялся по помещениям, что не позволило спасателям пробраться к запертым в комнате игрового лабиринта пятерым девушкам. В настоящее время возгорание потушено.

На вопрос, что стало причиной возникновения пожара, Кубяк ответить затруднился, однако пообещал, что это будет установлено в процессе расследования. По неофициальным данным, причиной мог стать взрыв газового баллона.