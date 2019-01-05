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Пираты похитили шесть российских моряков у берегов Бенина
5 января 2019, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]
У берегов Бенина на западе Африканского континента пираты атаковали судно, на борту которого находились 23 россиянина и один украинец. Дипломаты проверяют гражданство шести похищенных моряков.
По данным Росморречфлота, в ходе атаки были похищены шестеро россиян, остальные 18 членов экипажа не пострадали. Работающие в Нигерии и Бенине дипломаты занимаются вопросом освобождения заложников.
В главном штабе Военно-морских сил Бенина сообщили дипломатическому представительству, что нападение на судно произошло еще в ночь с 1 на 2 января на траверзе порта Котоноу в Гвинейском заливе, пишет ТАСС.
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