Трагические события в Магнитогорске: пять вопросов без ответа
4 января 2019, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]
Недавние трагические события в Магнитогорске вызвали у общественности ряд вопросов, на которые следственные органы пока не дали ответа. Данные вопросы сформулировал в своем блоге журналист Алексей Венедиктов.
1. Была ли перестрелка вокруг «Газели»?
2. Проходила ли ночью спецоперация вокруг двух других домов с требованием к жильцам не покидать квартиры?
3. Действительно ли сто сотрудников центрального аппарата Следственного комитета в настоящее время работают в Магнитогорске?
4. Действительно ли ФСБ перебросила сотрудников из Москвы и других регионов в Магнитогорск?
5. Продолжает ли СК среди других версий рассматривать версию террористического акта?
31 декабря в Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд в доме 164 на улице Карла Маркса. Инцидент унес жизни 39 человек.
1 января недалеко от многоэтажки взорвался и сгорел микроавтобус «Газель». В салоне находились три человека, они погибли. В СМИ опубликована неподтвержденная официально информация о том, что взрыв автомобиля произошел при задержании предполагаемых террористов, причастных к обрушению дома.