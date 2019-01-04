Трагические события в Магнитогорске: пять вопросов без ответа

Недавние трагические события в Магнитогорске вызвали у общественности ряд вопросов, на которые следственные органы пока не дали ответа. Данные вопросы сформулировал в своем блоге журналист Алексей Венедиктов.

1. Была ли перестрелка вокруг «Газели»?

2. Проходила ли ночью спецоперация вокруг двух других домов с требованием к жильцам не покидать квартиры?

3. Действительно ли сто сотрудников центрального аппарата Следственного комитета в настоящее время работают в Магнитогорске?

4. Действительно ли ФСБ перебросила сотрудников из Москвы и других регионов в Магнитогорск?

5. Продолжает ли СК среди других версий рассматривать версию террористического акта?

31 декабря в Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд в доме 164 на улице Карла Маркса. Инцидент унес жизни 39 человек.

1 января недалеко от многоэтажки взорвался и сгорел микроавтобус «Газель». В салоне находились три человека, они погибли. В СМИ опубликована неподтвержденная официально информация о том, что взрыв автомобиля произошел при задержании предполагаемых террористов, причастных к обрушению дома.