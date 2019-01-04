Мемориал будет создан на месте трагедии в Магнитогорске

Мемориал будет в скором времени создан на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Соответствующее поручение ранее сегодня дал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин в пятницу, 4 января, отметил, что на одной стене дома будут написаны имена 39 погибших, а на другой будет нарисован момент спасения сотрудником МЧС Петром Гриценко младенца по имени Ваня Фокин. Кроме того, там будет изображена икона.

Как сообщает ТАСС, в реализации данного проекта примут участие жильцы аварийного дома, а также другие горожане и власти Магнитогорска.