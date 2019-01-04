Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Новгородской области

В деревне Большое Боротно Окуловского района Новгородской области при пожаре погибли шесть человек. Согласно последней информации источников, в частности, жертвами возгорания стали двое детей.

В региональном управлении Следственного комитета отметили, что пожар в частном доме вспыхнул минувшей ночью. Деревянное здание сгорело дотла. Уточняется, что жертвами возгорания стали члены одной семьи.

Причину возникновения пожара пока не установили, однако, одной из версий считается неосторожное обращение с огнем. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".