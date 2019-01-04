В Крыму без света остались 19 населенных пунктов
4 января 2019, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
Сразу девятнадцать населенных пунктов остались без света в Крыму. Согласно последней информации источников, причиной отключения электричества стала непогода, обрушившаяся ранее на полуостров.
В ночь на пятницу, 4 января, в Крыму были зафиксированы сильнейший ветер и дождь, переходивший в снег. Кроме того, синоптики заметили гололедно-изморозевые отложения и отложения мокрого снега, что привело к отключению электроэнергии, передает сегодня "Фонтанка".
Подчеркивается, что сильнее всего от непогоды пострадали Ленинский, Сакский и Черноморский районы, а также сети Евпатории.