В Магнитогорске началось прощание с погибшими после взрыва в доме

В пятницу, 4 января, в Магнитогорске началось прощание с погибшими после взрыва в жилом доме. В минувший четверг сотрудники МЧС завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения подъезда.

Сегодня в Магнитогорске будут похоронены шестеро погибших, в грядущую субботу — девять, а в воскресенье — еще один, уточняет РИА "Новости".

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял участие в церемонии прощания с погибшей под завалами семьей Крамаренко – Игорем, Анастасией и их маленькой дочкой Миланой. Отмечается, что на всех траурных мероприятиях дежурят психологи и бригады "скорой помощи".

Глава области ранее поручил создать на месте обрушения подъезда мемориал