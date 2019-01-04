Пассажиры задержанного на сутки в Сочи авиарейса вылетели в Москву

Пассажиры задержанного более чем на сутки рейса Сочи – Москва наконец вылетели в столицу России. Согласно последней информации, 80 пассажиров пришлось отправить в место назначения на двух самолетах.

В настоящий момент, как сообщают представители аэропорта, авиагавань Сочи работает в штатном режиме, передает в пятницу, 4 января, ТАСС.

Ранее стало известно, что рейс Сочи - Москва авиакомпании Red Wings должен был отправиться в столицу 2 января в 18:30, однако из-за позднего прибытия самолета в Сочи (ночью 3 января) и решения авиакомпании вылет был задержан. Причиной случившегося стали метеоусловия.