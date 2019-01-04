Принято решение демонтировать два подъезда пострадавшего в Магнитогорске дома

Седьмой и восьмой подъезды пострадавшего в Магнитогорске жилого дома будут демонтированы. Соответствующую информацию предоставил в пятницу, 4 января, губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Согласно последней информации, подъезды, о которых идет речь, могут обрушиться, вследствие чего было принято решение их разобрать, передает RT

Напомним, накануне на месте трагедии в Магнитогорске была завершена поисково-спасательная операция. В общей сложности после взрыва газа и обрушения подъезда погибли 39 человек. Точные причины случившегося в настоящий момент устанавливают специалисты.