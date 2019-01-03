В Киеве убит сотрудник охраны Порошенко

В Киеве в ночь со 2 на 3 января убили сотрудника Управления государственной охраны Украины. Согласно имеющимся данным, 26-летний мужчина вступил в перепалку с прохожим, выгуливающим собак.



Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, конфликт возник между капитаном Василием Хмелюком и известным боксером Петром Очеретяным, много лет представляющим Лигу профессионального бокса страны.

В ходе разгоревшегося конфликта последний, по словам очевидцев происшествия, неожиданно нанес своему оппоненту резкий удар в челюсть, от которого тот упал на землю и вскоре скончался, не приходя в сознание.

Отмечается, что в автомобиле, на котором Хмелюк подъезжал к месту ссоры у жилого комплекса "Французский квартал", в момент инцидента находились его супруга и малолетний сын. Боксеру грозит до 15 лет тюрьмы.