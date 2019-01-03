ММК оказал помощь для пострадавших в Магнитогорске

Магнитогорский металлургический комбинат направил на неотложные нужды пострадавших во время взрыва в жилом доме 10 миллионов рублей. Средства перечислены на специальный расчетный счет. На комбинате подчеркнули, что в ближайшее время пострадавшим будет оказана адресная помощь.

Сегодня, как уже сообщали «Аргументы недели», помочь магнитогорцам решили компании «Сбербанк» и Росавиация. Сбербанк перечисли 20 миллионов рублей, кроме того открыл специальный счет, с помощью которого каждый быстро и без комиссии сможет перевести деньги желающим. Росавиация вместе с «Аэрофлотом» и компанией «Северный ветер» бесплатно доставят пострадавших и их родственников в любую точку страны.