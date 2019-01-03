В Киеве полицейские избили известного 81-летнего авиаконструктора

Авиаконструктора концерна "Антонов", 81-летнего Виктора Ковальского, который работал над созданием самолета Ан-225 "Мрия", избили в Киеве. Об этом сегодня, 3 января, сообщают местные СМИ.

Мужчина пострадал от рук правоохранителей, заподозривших его в валютном мошенничестве. В результате нападения он получил сотрясение мозга, многочисленные повреждения спины и челюсти.

На Ковальского напали в тот момент, когда он выходил из метро. Впоследствии Ковальский написал заявление в полицию на пятерых человек. По факту ЧП в настоящее время возбуждено уголовное дело.